近日浙江省發佈落戶新政，宣佈除杭州市區外，全面取消落戶限制政策。據浙江省人民政府官網顯示，本月3日印發《浙江省推動落實常住地提供基本公共服務制度 有序推進農業轉移人口市民化實施方案》，並於10日作出相關解讀，該方案自7月22日起施行，有效期為5年。

據了解，該《實施方案》共有6個部分，包括進一步暢通農業轉移人口融入城市管道、強化農業轉移人口公共服務保障、提升農業轉移人口全面融入城市能力、打造以農業轉移人口市民化為核心業務的數位化應用、強化組織實施等。

其中在暢通農業人口融入城市方面，包括放開放寬農業轉移人口落戶條件、健全新型居住證制度2項任務，明確規範「全省」除杭州市區外將全面取消落戶限制政策，確保外地與本地農業轉移人口進城落戶標準統一，試行以經常居住地登記戶口制度，落實合法穩定住所（含租賃）落戶及配偶等直系親屬隨遷政策。

而杭州市區也將進一步完善積分落戶政策，確保社保繳納年限和連續居住年限分數占主要比例，逐步取消年度落戶名額限制。推行全省範圍內社保繳納、居住時間等戶籍准入年限累計互認，逐步拓展到長三角區域內累計互認等。

據《華夏時報》引述該《實施方案》的主要目標是到2027年讓農業轉移人口落戶城鎮通路進一步暢通，常住地提供基本公共服務制度更加健全，農業轉移人口基本公共服務需求得到有效滿足。

根據統計，2022年的浙江農業轉移人口數量約1749萬，占常住人口26.6％，預計到2027年浙江省常住人口城鎮化率將達到76％，農業轉移人口人均收入增長率與居民人均可支配收入增長基本同步。