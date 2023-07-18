一名37歲林姓男星昨(17日)驚傳涉嫌非禮15歲男童遭逮，據知他參加過大陸綜藝節目《中國好聲音》、《中年好聲音》，如今靠教唱維生，昨卻傳出在今年5月到7月之間疑對15歲男童猥褻，且受害者不只一位，而林男曾在社群網站分享和曾志偉等人的合影，似想藉此證明自己在演藝圈的人脈。

據《香港01》報導，林男過去除了上節目外，私下也跟上百名藝人合作過，近期卻被社工舉報，在今年5月到7月間於香港長沙灣區涉嫌非禮15歲男童，警方接獲報案後，16日凌晨已在羅湖口岸拘捕嫌犯，將以「向年齡在十六歲以下的兒童作出猥褻行為」罪名提告。

報導指出，林男被踢爆疑似上課前做瑜伽拉筋為理由，對15歲男童毛手毛腳，且受害者不只1位，今天將開庭。林男過去參加歌唱比賽，在上萬人的海選中曾打進前48強，平時社群網站上也見過和曾志偉、林二汶及蘇永康的合照，以證明自己在演藝圈的影響力。

受害者指控，先前在網上認識林男並邀請他幫忙一對一進行唱歌課程訓練，未料，今年5月到7月期間，林男以上課前應該要拉筋為藉口，觸碰到受害者私密部位，警方目前則積極調查中，希望能找出所有受害者還大家一個公道。

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