YouTuber蕾菈6日生下兒子「湯包」，和DJ老公湯宇幸福組成一家四口，正在坐月子的她整體恢復狀況不錯，昨晚直接衝到信義區吃飯，還自爆喝了梅酒、清酒，自虧「好壞！我壞透了」。

蕾菈16日久違小酌後，昨（17日）在IG限時動態透露：「回診完醫生不僅讚嘆縫合傷口完美，還說我恢復狀況非常好，這讓我感到非常安心，而且醫生還說，他有幫我多縫一針」，醫生還告訴夫妻倆「可以開機了」，逗得蕾拉哈哈大笑。

蕾菈IG限動全文。（圖／蕾菈 Instagram）

蕾菈IG限動全文。（圖／蕾菈 Instagram）

心情大好的蕾菈便踏進信義區吃飯，曬出燒肉照，她直呼：「原本還覺得坐月子亂跑很壞（我是壞女人」，還自爆喝了梅酒、清酒，自虧「好壞！我壞透了」。其實，蕾拉產後沒有選擇餵母乳，限制就比其他產婦少，她也直言：「因為不想隆乳了之後又下垂」，加上餵母奶胸部會漲得很痛、很累，蕾菈認為每個媽媽都有自己的選擇，老公也是喝配方奶長大的，「我不覺得有哪裡不好」。

蕾菈日前也提到，生完3小時後，醫生就開退奶藥給她，「只有第2天微漲，其他都沒有什麼不舒服」，護理師也提醒，不要碰胸部、有漲就冰敷，不藏私的蕾菈也說，等她之後胸部恢復，再跟大家分享隆乳懷孕有沒有變形。

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