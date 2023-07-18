民眾黨總統參選人柯文哲今天上午接受廣播節目《千秋萬事》專訪，柯文哲表示，宗教有不可以更改的東西，科學是講得出證據他願意改，「所以基本上我還是科學家，賴清德比較像宗教家，他有不能改的東西」差很多在這裡。

主持人王淺秋問，如果戰爭和平的選擇，要如何說服選民由柯文哲當總統會有和平的可能性？柯文哲說，第一點他意識形態最低，像民進黨有兩大神主牌，台獨跟反核嘛，宗教跟科學不一樣在哪，「宗教就是他有不可以更改的東西，科學是你講得出證據我願意改，所以基本上我還是科學家，賴清德比較像宗教家，他有不能改的東西，啊我是講得出理由的我願意改，差很多在這裡。」

柯文哲強調，他還是比較務實，台灣是這樣，現在美國國家戰略改變，一開始要完全跟中國大陸脫鉤，後來發現不行，大陸還是世界製造工廠，沒辦法完全不在世界生產東西，策略是說有些東西還是在大陸生產，但是要讓風險下降。

柯文哲指出，美國對台灣的看法，希望局面是可控制，重要是戰爭風險降低，為什麼風險變那麼高，因為兩邊都嗆來嗆去，飛機每天這樣飛，早晚會出事，很簡單，飛機每天飛來飛去，還有一點，開飛機的都年輕人，又不是那種70歲，年輕人有時候不滿就嗆聲，他們在空中用中文互罵，還是有。

柯直言，飛機飛來飛去有時候難保會出事，出事就慘了，因為雙方都面子掛不住。