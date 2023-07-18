已故日本前首相安倍晉三的遺孀安倍昭惠昨（17）日起展開為期3天的訪台行程，關於安倍晉三的種種，也再度掀起關注。由於安倍晉三的家族成員曾出任過首相、外相等重要職務，有臉書粉專曾整理出安倍家族複雜的關係圖，發現當中有「家族成員有4個姓氏」、「安倍晉三與弟弟姓氏不同」等2個驚奇。

粉專「晉聊些五四三」在去年7月安倍晉三遇刺身亡後，整理出一張安倍家族的關係圖，發現該家族成員共有安倍、佐藤、岸、椋木4個姓氏。粉專解釋，安倍家族會出現這麼多姓氏，是因日本重視家族傳承，就算是沒血緣關係的養子、女婿，也常會被任命為企業接班人，如「經營之神」、Panasonic創辦人松下幸之助就因沒有兒子，因此將女婿平田正治收爲婿養子，使他成為企業接班人，而這種狀況在政治世家也不例外。

安倍晉三的弟弟、日本防衛大臣岸信夫。（中時資料照，劉宗龍攝）

粉專接著說，安倍家族的第二個驚奇，是安倍晉三和親弟弟、日本防衛大臣岸信夫同父同母，但姓氏卻不同，這是因為岸信夫從小過繼給舅舅岸信和當養子，原本他應該叫生母安倍洋子媽媽，最後卻改叫姑姑。

安倍晉三的外祖父、日本前首相岸信介（右）曾於民國61年來台訪問。（中時資料照，邱維國攝）

而除了安倍晉三，他的外祖父岸信介、外祖叔父佐藤榮作，也曾先後擔任日本首相，因此，安倍家族也被外界稱作「一家3宰相」。此外，安倍晉三的父親安倍晉太郎曾擔任過日本外務大臣，祖父安倍寬擔任日本眾議員，他的外伯公佐藤市郎是舊日本海軍軍人，最終階級為中將。