36歲女星熊熊（卓毓彤）憑藉甜美外型及傲人身材，被網友封為「美胸女神」，出道至今累積許多粉絲追隨；而她的感情生活也是外界關注的焦點之一，她坦言因過去感情波折，使她面對新戀情時相當低調，但她18日卻突在IG宣布結婚，更曬出與老公的婚紗照，寫下：「老公，生日快樂！」，老公真面目也曝光。

熊熊18日無預警在IG上曬出與老公的婚紗照，當中可見熊熊身穿一襲淡雅婚紗，老公則身著深色西裝，外型看起來相當斯文帥氣，其中熊熊與老公相望露出幸福笑容，可見她與新婚老公感情非常好；而消息曝光後，許多網友及演藝圈的好友都前來給予祝福。

對此，經紀人證實喜訊，「是的，熊熊結婚了。小倆口目前還沒懷上寶寶，謝謝大家的關心和祝福，在對的時間遇到對的人，讓熊選擇步入人生下一個階段，熊為了紀念這特別的日子 有細心的製作了一則影片 稍晚中午十二點會在YT頻道上線，謝謝。」

事實上，熊熊先前曾經歷與「特斯拉男友」鄭旭哲分手、更捲入 3 分 16 秒性愛片疑雲，連過去的陳年戀情都被翻出，但她始終以樂觀的態度去面對，2021年決定凍卵的她坦言，從小就希望能在35歲前結婚生子「但一直無法如願，所以去凍了10幾顆卵」。

她也提到，自己因不想當高齡產婦，所以很容易陷入戀情「以前太常跟朋友去酒吧，我喜歡去餐酒館小酌、聊天，但那地方遇到都不會太好，人家要聯絡方式，想跟我在一起就覺得不錯，隨著年紀逼近就會急，現在不會了」。