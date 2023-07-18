號稱是「全台灣最會喝主播」的岑永康，今年2月受邀擔任旺旺中時集團主辦「金威獎」的評審，以盲測的方式從眾多威士忌當中評選自己的最愛，他笑說，評審時最期待的就是謎底揭曉的一刻，「沒有了品牌標籤，你只能用自己的感官來感受，才知道自己最純粹喜歡的是什麼。」

岑永康熱愛運動，玩三鐵、游泳、衝浪、開帆船，是個陽光大叔，但也懂得品味生活，對威士忌頗有研究，經常受邀出席品酒會、擔任品酒會的評審，還曾親赴蘇格蘭酒廠參觀，對於旺旺中時舉辦「金威獎」威士忌評鑑大賞給予很高的評價，認為「金威獎」由立場中立的媒體主辦，以公開、公平、公正的方式評鑑威士忌，讓行銷預算有限的代理商、小酒廠也能有展露頭角的機會，消費者在選購威士忌時也有所依據，可說是雙贏的酒界指標性活動。

此外，他也對於金威獎盲測評選的公平性留下深刻的印象，評審時不僅看不到酒標，且完全不知有那些酒款參與評比，完全符合國際標準，如此才能更專注酒液本身的口感與香氣，回歸最原始舌尖味蕾的感受，不會被瓶身外觀所混淆迷惑。

岑永康拜訪蘇格蘭生產威士忌的小鎮Duff Town，鎮上的酒吧以威士忌蒸餾器作為裝飾。（岑永康提供／陶福媛台北傳真）

身為記者，岑永康堅持中立立場，盡量不帶任何偏見和預設立場，才能做出客觀報導，尤其新聞事件發生時，常會有爆料者以哀兵之姿贏得同情，甚至被帶風向，都應該保持戒慎的心裡去看待，不被影響、利用。同樣的，他在擔任金威獎評審時，也會拋開預測立場、跳脫品牌迷思，撕掉品牌標籤進行盲測，才能得到公平公正的結果。

岑永康親赴蘇格蘭酒廠參觀，在晚宴上與蘇格蘭風笛手合影。（岑永康提供／陶福媛台北傳真）

岑永康也分析品酒的訣竅，盲測之前不要吃太多油膩的食物，讓自己保持清爽、放空自己，評鑑時要記得填寫評分表，喝完馬上記筆記，過程不能貪杯，淺嚐即可，有人會選擇吐掉，但他會淺嚐入喉，感受在舌頭以及酒的餘韻。

橡木桶是影響威士忌風味的主要因素。（岑永康提供／陶福媛台北傳真）

第二屆「金威獎」即將在八月登場，岑永康再度受邀擔任評審，他期待旺旺中時未來能持續舉辦，打造成「酒界的金馬獎」，這對一些原本行銷預算不高的品牌或代理商來說是一大鼓勵，可以憑實力贏得掌聲和知名度。

金威獎是由立場中立的旺旺中時集團主辦，邀請300名素人以公開、公平、公正的方式評鑑威士忌。（金威獎提供／陶福媛台北傳真）

第二屆金威獎大賞加碼「調和威士忌」評鑑，岑永康也給予很高的評價，調和威士忌的口感非常穩定，不會有太大波動，也是一般入門者的首選，評鑑結果很有參考性，很期待會是那家威士忌勝出。

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