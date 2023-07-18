台北市大安區公所秉持著一貫關懷弱勢兒少的理念，於112年度暑假期間配合合一基督教會舉辦的「達文西公益思創夏令營」，媒合國小、國中低收入戶的孩子免費參加，熱鬧的開學典禮於昨(17)日上午歡樂舉行。

本次的夏令營活動是以義大利文藝復興時期的學者達文西充滿傳奇的一生，為活動主軸，主辦單位精心規劃讓孩子透過認識達文西的繪畫、音樂、天文、發明應用等多樣性的課程，搭配手作課程，激發學習的熱誠及創意思考能力。

李條凰副區長(中)致贈感謝狀給主辦單位合一教會朱奔野牧師(左)及教會協會洪國隆理事長(右)。(大安區公所提供)

整個暑期共辦理八個梯次，每梯次為期5天，特別開放部分名額，由企業贊助，提供給國小、國中低收入戶的孩子，每天都可以將親手製作的蒙娜麗莎畫作、人體器官拼圖、烏克麗麗及日月地球轉動儀等作品帶回家。

大安區長林明寬表示：每年的暑假，有各式各樣的營隊活動，但是眾多弱勢低收入戶家庭的兒少，卻因為經濟的關係，鮮少有機會參與。因此區公所一直思考能為這些孩子做些什麼。非常開心有這個機會，結合合一教會共同辦理這麼有意義的活動，感謝區內的國中、小學協助符合資格的孩子免費報名參加，感謝企業無私的贊助，也希望參與活動的小朋友，珍惜這次難得的機會，認真學習，度過一個充實快樂的暑假。

合一基督教會朱奔野牧師說，達文西是500年來世界上頗具影響力的科學家；達文西思創夏令會中設計了許多寓教於樂，開發孩子的潛能、創意和創新能力的課程，讓孩子們在這5天的活動中，學習達文西生平面對人生挑戰時具有的正確的態度與精神，也藉此達到品格及價值觀上提升的目的。