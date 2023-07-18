吳崢、謝佩芬2人與律師黃帝穎18日到台北地檢署告發《聯合報》涉犯《刑法》偽造公文書罪。(陳志賢攝)

《聯合報》日前報導前行政院長蘇貞昌去年曾召開「南海工作會議」，討論美方要求我國研發生物戰劑，規劃設置新建生物安全第四等級實驗室，引發軒然大波，事後總統府、行政院及美國國務院多次澄清，《聯合報》則回應報導經過查證，但引發綠營不滿，代表民進黨參選立委的吳崢、謝佩芬2人與律師黃帝穎認為《聯合報》涉嫌造假政府會議紀錄，散布假訊息，18日到台北地檢署告發《聯合報》高姓撰文記者涉犯《刑法》偽造公文書罪。

《聯合報》近日報導美國曾施壓台灣研發生物戰劑，並進一步刊載《還原始末…南海會議確曾觸及生物戰劑議題》文章，聲稱取得行政院會議紀錄，並指稱前行政院長蘇貞昌去年6月23日召開「南海工作會議」。會中談及美方要求我國研發生物戰劑，規劃設置新建生物安全第四等級實驗室（Ｐ４）等內容。

結果包括總統府、行政院、國防部都澄清該報導是「錯假資料」，甚至美國國務院都出面否認報導，行政院還駁斥當天並無相關會議，指《聯合報》報導文件所使用「本黨」字眼與行政院相關會議記錄語法不合，若干內容有多處謬誤，「甚至明顯類似中國黨政一體思維，造假情形可見一斑」。行政院說法影射《聯合報》所報導的會議紀錄來自大陸，《聯合報》則回應該報導經過查證。

吳崢、謝佩芬認為，《聯合報》報導已經有關機關駁斥，完全為錯假資訊之不實報導，已嚴重影響國家聲譽。且經總統府及美國國務院多次澄清，《聯合報》仍未刊出澄清或修正報導，認為《聯合報》報導內容涉及虛構政府會議記錄，涉嫌《刑法》業務登載不實與偽造變造公文書罪，因此向北檢提出告發。