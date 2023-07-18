副總統賴清德將前往南美洲友邦巴拉圭共和國，參加8月15日該國總統貝尼亞（Santiago Pena Palacios）就職典禮，並循例過境美國，引發中國反彈，美國國務卿布林肯告誡中國，別以此為藉口採取任何行動。對此，行政院長陳建仁18日指出，相關行程安排行之有年，對於民主友邦支持表達感謝與歡迎。

外媒報導，布林肯在國務院發表談話時，親自證實清德出訪巴拉圭往返將過境美國，但沒有透露過境地點；他強調，中國沒有理由以過境為藉口採取挑釁行動，也強調，預定中途停留是「非常例行的事」，過去數十年間，台灣副總統曾過境美國10次。

對此，陳建仁上午赴立院專案報告「性騷擾防治相關事宜」及備詢，針對賴清德出訪巴拉圭並過境美國一事，他指出，蔡英文總統特別派賴清德前往友邦國家，慶祝巴拉圭總統就職典禮，展現台巴兩國邦誼的穩固，政府樂觀其成，而相關行程安排都行之有年，對於民主友邦對台灣的支持，特別表達感謝也表達歡迎。