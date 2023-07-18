網路吃到飽方案多到讓人看了眼花撩亂，一名網友分享，最近看到廣告說「4G升5G」499元吃到飽，讓他很心動，但備註寫著前36G可享5G網速，超過降為4G，讓他看了霧煞煞，引起網友討論，不少過來人表示，簡單來說就是超過特定的量，5G就會降為4G，如果平常會開熱點，又追求網速的人，可能要再考慮，因為降速以後真的蠻慢的。

一名網友近日在PTT上分享，最近在臉書上一直看「4G升5G」可享499元吃到飽的廣告，但是備註有寫說每個月前36G可以享用5G的網速，超過以後會降速為4G，聽起來好像很划算，他也有點心動想去辦，但不知道這是不是商人的話術。

原PO表示，他去搜尋了方案，發現新舊方案差別較大的地方，似乎只有網內通話時間下降，因此想詢問看看有沒有人已經辦了這個方案，有沒有什麼需要注意的地方？

對此，內行網友表示，這個方案簡單來說就是前36G的網路是5G，超過就自動降為4G並限速21M，划不划算要看個人需求，如果是網路重度使用者，講求網速，且平常有習慣開熱點分享網路的人，可能要三思，因為4G網路限速21Ｍ真的很慢；但若不是，其實這個方案其實就很夠用了。