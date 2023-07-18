屏東38歲陳姓男子不滿愛慕的鄭姓女子在小吃部陪酒上班，一氣之下到店內堵人，撞見鄭女和柯姓酒客一行人準備搭車離場，現場爆發拉扯，柯男一氣之下、衝回車上拿謀生的魚槍朝陳男開槍，害陳男經送醫急救不治。一審判柯男15年，高雄高分院18日宣判，駁回柯男之訴，可上訴。

2022年4月10日凌晨，恆春鎮一處小吃部外，陳男全身是血、倒臥在店外停車空地，警方獲報到場，隨即通知救護車將陳男送醫。

警方調查發現，陳男與鄭女疑似有感情糾紛，陳男不願鄭女在小吃部坐檯陪酒，一直吵著她不要上檯，卻遭到鄭女拒絕，還避不見面。

2022年4月9日深夜，陳男到小吃部內獨自開一包廂等候，看到鄭女與柯男等人酒酣耳熱之際還互動親暱。鄭女原本要搭柯男等人的車離開，陳男見狀竟上前作勢要將鄭女拖下車，柯男等人不爽，隨即發生扭打。

過程中，柯男跑回車上取出一把魚槍，直接瞄準陳男射擊，當場射中陳男左腋下。陳男疑似失血過多、送醫不治，柯男見狀也立刻逃離現場，警方事後循線將人逮獲。

一審時柯男強調自己沒有想要殺人，只是「誤射」，但法官審酌相關證人證詞，未採信他的說法，最後仍依殺人罪判他15年。

上訴至高雄高分院，合議庭認為原審認事用法並無不妥，駁回柯男之訴，全案仍可上訴。

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