在台灣生活4年的大陸女生阿貝表示，剛來台灣曾和同學一起去買早餐，同學對著早餐店阿姨喊「我要一杯大冰奶」，讓她一頭霧水，才知道是大杯冰奶茶，後來她觀察到台灣人很喜歡把各種詞彙簡化，如台北車站簡稱為北車、珍珠奶茶是珍奶、學餐是學生餐廳等，她笑說從一開始不解到理解，自己也慢慢被同化成了「懶惰的台灣人」。

阿貝日前於YouTube頻道指出，「簡稱點餐模式」對台灣人來說真的很正常，但這只適用台灣，別人根本聽不懂。她回憶2019年剛來台灣時，跟台灣同學一起去買早餐，對方跟早餐店阿姨說「我要一份大冰奶跟起司蛋餅」，當下她聽到大冰奶一頭霧水，才知道是大杯冰奶茶。

阿貝表示，後來她又跟該名同學去買早餐，對方跟早餐店阿姨說「要中杯不要太冰的奶茶，還要一份三明治加肉鬆、火腿和蛋」，阿姨聽完後直接跟煎台說「一杯中涼奶、腿松蛋」，讓她超級驚訝，店員不僅聽得懂，且出餐效率超高，大讚是業者和消費者之間的默契。

除了餐飲之外，阿貝發現台灣人也把「簡稱」運用在各種生活，如台北車站簡稱北車、高福就是高中福利社、學餐是學生餐廳隱、隱眼是隱形眼鏡、行充是行動電源等。她從一開始不解到理解，來台4年也變成懶惰的台灣人，覺得這些簡稱簡潔又可愛，可拉近彼此的距離，一個眼神幾個詞，店員就心神領會。

影片曝光，獲不少台灣人認同，「我們的確是說話用詞很懶的，就是盡量簡單用詞」、「因為懶，所以創造出了一堆更懶的方法」、「台灣人的懶，有時候已經體現在語言上了」。