美國政府對大陸先進半導體的制裁一波又一波，近日財政部長葉倫（Janet Yellen）再次透露，有意針對包括半導體在內的大陸特定產業設下投資限制，儘管未說明細節，但預料再掀起一波衝擊。同一時間，大陸晶圓代工龍頭中芯國際董事長高永崗離職，全面退出公司運作，此番震盪也被認為在美國可能加大制裁的狀況下，北京如何在中芯施加更大的控制力道。

南華早報報導，中芯官方文件提到，高永崗以「職務調整」為由離職，預計將由58歲的劉訓峰接任董事長職位，劉訓峰在5月被「中國集成電路產業投資基金」推薦擔任中芯國際的副主席，如今正式確認將接掌董事長職位。

報導提到，此番操作突顯北京面對美國的強力制裁，且近期有意加強制裁力道的狀況下，對中芯國際施加更大的控制。中芯的公告指出，劉訓峰擁有30年的企業管理經驗，是第十四屆全國政協（中國人民政治協商會議全國委員會）委員，是議會最高層級的諮詢機構。

由於美國製裁阻礙中芯10奈米以下先進半導體的開發，中芯更加專注在成熟製程的產能擴張，目前正在建設第三個28奈米的代工廠。值得一提的，儘管中芯被美國列入貿易黑名單兩年多，甚至被限制進口先進晶片的設備，但中芯去年營收成長33.6%至72億美元，利潤達到破紀錄的18億美元。