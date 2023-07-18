行政院長陳建仁。（行政院提供）

美國前總統川普（Donald Trump）時常口出狂言，有意回鍋角逐下屆總統大位的他，近日接受媒體訪談聊到台海問題時，卻突然反批台灣搶走美國半導體工作與事業，還直呼「我們早該阻止他們」。對此，行政院長陳建仁18日未正面回應，僅稱會不斷增進、加強兩國間的在經貿產業上的合作，互蒙其利。

川普日前接受福斯新聞訪問，提到兩岸若有軍事衝突，美國是會保衛台灣？他稱，回答此問題會使他處於劣勢談判位置，他接著指責台灣拿走全部半導體工作，說以前美國都製造自己的晶片，但現在台灣製造了90％的晶片，接著又說台灣有聰明的腦袋，搶走美國事業，政府早該阻止台灣，並向台灣課關稅。

對此，陳建仁上午赴立院專案報告「性騷擾防治相關事宜」及備詢前受訪指出，台美在經貿、產業上合作都相當密切，政府和美國行政部門、國會兩黨聯絡人關係不錯，也不斷增進、加強兩國間的在經貿產業上的合作，互蒙其利，「至於上述意見我們沒有任何評論。」