●動視暴雪（Activision Blizzard）周一收漲3.49%。為了化解收購動視暴雪所引發的壟斷疑慮，微軟宣布已經簽署協議，在完成交易後，索尼的PlayStation仍可繼續提供動視暴雪的熱門遊戲《決勝時刻》（Call of Duty）。此外，英國競爭上訴法院（CAT）周一裁定微軟就英國阻擋該交易提出的上訴案暫停兩個月，讓微軟與英國競爭與市場管理局（CMA）等各方有更多時間就這項收購案達成協議。在微軟收購動視暴雪邁出現進展之際，「股神」巴菲特旗下多元控股公司波克夏海瑟威大舉減持動視暴雪套現，持股比率從3月底的6.3%縮水至1.9%。微軟收漲0.14%，報345.73美元。

●特斯拉周一勁揚漲3.20%，該公司上周六宣布在延宕兩年之後，其德州奧斯汀工廠終於成功打造出第一輛Cybertruck電動皮卡。

●福特汽車重挫5.94%。在特斯拉宣布第一輛Cybertruck正式問世後，福特宣布調降訂單滿手的F-150 Lightning電動皮卡價格，加入電動車製造業日益加劇的割喉戰。福特表示，部分最便宜版本的F-150 Lightning調降近1萬美元，而包括頂級白金版在內，所有Lightning車款的售價將比今年3月的定價至少調降6000美元。根據該公司報價，最低階的F-150 Lightning Pro售價從59,974美元直接砍到49,995美元，最高階的Platinum版價格從98,074美元調降至91,995美元。其同業通用汽車下跌3.13%，電動車新創公司Rivian跌3.34%。

●蘋果漲1.73%，摩根士丹利將其股票目標價從190美元調升至220美元，稱印度樂觀的前景將成為蘋果新的成長引擎。

●AT&T暴跌6.69%，收在13.53美元，創下30年來最低價。花旗分析師Michael Rollins出具研究報告，調降AT&T、Frontier Communications和Telephone and Data Systems Inc的股票評級與目標價，稱與含鉛電纜相關的問題可能持續至少幾個月甚至久。其同業Verizon股價大跌7.50%，收在31.46美元，盤中曾一度創下近13年來新低。此前媒體報導，美國多處土壤與河流遭到含鉛電纜污染，鉛含量超過監管標準。有分析指出，美國電信業要拆除全美所有含鉛電纜可能需要花費590億美元。