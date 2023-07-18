女星小甜甜（張可昀）日前遭前夫指控虐狗，她先是矢口否認外，還開直播爆哭要前夫停止抹黑「放過她」，不過之後她發長文道歉，並坦承自己為了反擊前夫而說謊表示「茼萵確實不小心被我弄傷」，貼文曝光後，得到不少人諒解。豈料，近日她又被前夫指控「說謊成性」，不讓他與家人會面。

宋晉賢在IG發文控訴小甜甜沒有遵守諾言，一直將家人曝光在社群平台之上，讓宋晉賢怒斥：「完全忘記自己曾說過的話，但從虐狗事件就可得知說謊成性的壞習慣。」以及輪到他與家人相處時卻讓他空等，宋晉賢語重心長的喊話小甜甜，「可不可以請妳好好的誠實面對自己」並無奈表示：「要40歲的人可不可以不要那麼幼稚無法溝通！」截稿前，小甜甜尚未做出回應。

事實上，小甜甜被捲入虐狗風波後，坦承自己確實不小心弄傷愛犬，不過她還是帶著愛犬到動保處證明並非刻意虐狗，「這幾天明明這麼愛狗的我，被瘋狂撻伐壓著打，被各種可怕的言語謾罵，我想身心很難不爆炸！」在調查過程中，獸醫及行政人員都安慰她，更說「 我們都知道妳不可能虐狗，茼萵看起來也真的很好，但政府單位有人通報，就還是要來說明跟把狗帶來給動保局的獸醫檢查，並證明爆料不實。」

動保處前後花3小時進行檢查及觀察確認，證明她沒有虐狗，她也收到來自政府的證明單，藉此還她一個清白，她直言：「當下真的超想哭！動保局（處）告訴我：其實我們都知道你辛苦了，但，不要把那些負面話語往心裡去，因為你一定要好好的，我們還需要你，你還要繼續為我們流浪動物發聲喔！」