一名楊姓男子借住在朋友家中，去年凌晨間楊男見朋友的女性友人醉倒在床上，便心起色念，把手伸進該女上衣中撫摸胸部得逞，該女因遭觸摸而醒來，憤而報警。桃園地院審結，依犯乘機猥褻罪，處有期徒刑10月。可上訴。

判決書指出，楊姓男子暫時住在A男位於桃園的住處，2022年1月15日凌晨間A男與B女等3人在住處喝酒，楊男返家後，發現B女醉倒在床鋪上，竟趁機把手伸進B女的衣中撫摸胸部及下體，B女被嚇醒後打電話報警處理，全案才曝光。

桃園地院審理時，法官發現B女證述，楊男先伸手觸摸她的胸部，後來又用手指侵入她的下體，她試圖推開楊男，但沒有力氣等語，再加上楊男坦承犯行，故認定楊男確實伸手撫摸B女胸部及下體的行為。

法官指出，楊姓男子趁著B女喝醉癱睡在床上、無意識且無法抗拒之際，做出猥褻行為，極度不尊重女性身體自主權，念及楊男成年不久，智識及自我制約能力尚未周全，犯後態度也尚可等情狀，依犯乘機猥褻罪，處有期徒刑10月。可上訴。

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