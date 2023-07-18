恭喜！36歲女星熊熊（卓毓彤）今(18日)宣布成為人妻，擁有G級上圍的她過去是演藝圈發電機，19歲時與陳楚河交往不被承認，後來與KID、張立東、杜天皓、李唯楓和言明澔傳過緋聞。2020年她一度好事近，與特斯拉男訂婚，卻因不雅片流出告吹，後來她努力走出陰影，承認自己個性缺愛才會一直遇到渣男，「就是自己活該」。

熊熊過去受訪就透露，自己的心願是結婚當媽，還為此去凍卵，3年前她差點要完成心願，卻傳出疑似被舊愛報復，在網上流出不雅片，讓熊熊難過崩潰流產，和特斯拉男的感情也告吹。隔年她受訪談此事，承認：「我很缺愛，一直在追求愛情，很容易為了愛放棄事業，現在綜觀看來我不夠愛自己」，她也表示自己常常戀愛腦上身，視人不清。

歷經風雨，熊熊當時坦言會謙虛接受酸民的批評，認為其實大家講的也沒錯，「就是自己活該，沒好好觀察別人」，曾有網友私訊問她：「你怎麼還不去死？」熊熊則高EQ表示：「為什麼藝人就要活該被罵？我們是傷害你們了嗎？還是做了什麼天理難容的事情？」並強調：「可以不喜歡我我真的沒差，但不用特地跑來告知，不用把自己想的那麼重要」。

今年4月1日愚人節，熊熊突然曬出兩隻手的無名指皆被套牢的閃照，但她沒談是否有對象，僅稱：「聽說戒指戴無名指可以招財」，讓蔡尚樺也來留言笑熊熊：「趁亂官宣」，釣出本人回應：「是真的，你自己上網查」，看來應該是假借愚人節知名宣布有穩定交往對象，如今戀情開花結果，也引來許多藝人好友和粉絲留言祝福。

★《中時新聞網》提醒您：根據刑法第235條規定，散布、播送或販賣猥褻之文字、圖畫、聲音、影像或其他物品，或公然陳列，或以他法供人觀覽、聽聞者，處二年以下有期徒刑、拘役或科或併科三萬元以下罰金。意圖散布、播送、販賣而製造、持有前項文字、圖畫、聲音、影像及其附著物或其他物品者，亦同。