情侶交往有人習慣AA制，也有人從不讓女友付錢，一名男網友表示，交往時從來不會開口和女友要錢，覺得很low，所以一直是由他付錢，但最近跟女友要去日本玩，一人團費4萬，女友卻不打算給他團費的錢，但他不敢開口要，又覺得損失4萬有點心痛，引起網友熱議。

原PO在臉書「匿名2公社」提到，他是大男人主義，交往時從不會跟女生要錢，覺得男人跟女人要錢會很low，但僅限於吃飯、喝茶、看電影、國內旅遊。最近要跟女友去日本玩，團費1人4萬他先付，目前看來女友似乎不打算給他錢，但原PO覺得出國旅遊金額比較大，沒理由都是男生付。

原PO表示，希望女友能自己付團費，但又不知道怎麼開口，因為他從沒跟女生要過錢，幫女友出4萬他又覺得心痛，於是求助網友該怎麼辦。

貼文一出引起網友討論，有一派人不挺原PO，紛紛留言：「錢已經付了才想到這個問題？」、「覺得你很小氣，才4萬元而已」、「打腫臉充胖子久了，對方就以為你都可以付，不講出來AA自己在那邊小劇場」、「其實你一點也不大方，你只是裝B而已……要嘛一開始就不要裝，要嘛就一直裝下去」；但也有人認為「女的沒有互相的意思就算了吧，可以分了」、「取消旅遊吧！不要會心疼，要了會心寒」。