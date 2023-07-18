2020年屏東潮州警分局偵辦以洪姓男子為首的幫派組織案件，過程中屢屢遭主嫌洪姓男子脫逃。警方懷疑有內鬼，私下報請屏東地檢署檢察官偵辦，竟揪出余姓偵查隊員洩密，劇情宛如電影《無間道》。一審判余男1年6個月，高雄高分院18日宣判，審酌余男認罪、脫逃的洪男自行到案，改判余男10月定讞。

警方指出，辦案當時便納悶，怎麼每次行動前鎖定的犯嫌總好像都早一步知曉，使得查緝過程每每落空，於是啟動內部調查，驚見余男與犯罪集團交往很深，與主嫌洪男熟識，懷疑是他通風報信。

警方調查發現，余男除有疑似洩密行為外，另有公文處理延宕情事，分局事後先核予記過二次懲處，並預防性調職。檢方在余男辦公處所及住家搜出相關證物，複訊後認為他涉嫌重大，向法院聲請羈押獲准，余男也因此遭停職。

余男否認事先知悉警方對洪男的偵辦行動，強調不曾向洪男通風報信。一審法官查出，余男確實在查緝行動前通風報信，通知洪男等人帶著證物脫逃躲藏，行為損害警察形象，實不足取，犯後否認犯行，不知悔悟，依公務員洩漏國防以外之秘密消息罪判1年6個月。

余男不服上訴，二審時終於認罪，法官考量洪男脫逃後2日便自行到案，使犯罪損害稍有減輕，因此撤銷原判，改判10月定讞。