日前傳出我除役庫存數百枚的鷹式飛彈，經過台美協商後，美方已確認將「回購」大部分飛彈系統，送往烏克蘭加強防空系統；對此，國防部長邱國正表示，有期程要逐年汰除，有換成天空型飛彈，還在做當中。

鷹式防空飛彈在台灣服役63年，今年6月底除役，現在傳出美方有意向台購回，再用於軍援烏克蘭，邱國正表示，汰換就要銷毀，目前還有一部分銷毀工作是中科院在負責，並沒有要轉賣給哪個單位或國家，軍品畢竟是很敏感的東西，不會擅做主張。

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