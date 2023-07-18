一名65歲男子反覆性胸悶3周，近來加劇而掛急診，醫師發現為急性心肌梗塞、須緊急心導管手術救命。此時男子的主管來電詢問其狀況，醫師立即幫男子接過手機、以說明男子的狀況。未料該主管只關注男子須請幾天假、以利排班，讓個性溫和的醫師瞬間怒回，「這是急性心梗，若不立刻手術而過世，班也不用排了。」

新光醫院心臟內科醫師陳冠任在其臉書表示，上述男子近來3周反覆性胸悶，近日開始加劇，來急診發現為急性心肌梗塞，必須緊急進行心導管手術救命，此時男子的手機響起，只見男子霎時面有難色吞吞吐吐。

原來是男子的老闆想知道男子目前狀況，陳冠任想直接向該主管說明男子的現況，於是順手接過電話。陳冠任說明男子目前急性心梗，是非常嚴重的疾病，不立即處理會有生命危險，醫師將立即做心導管手術，手術後還要住院密切觀察治療。

該主管急問「大概要幾天？」陳冠任回答，「不確定，若手術順利，最快可能4、5天可出院，若病情不穩定，也可能超過一周，目前狀況還不確定。」未料對方立刻焦躁不耐煩地表示，「必須立刻知道男子要請幾天假，以利排班。」

個性素來溫和的陳冠任聽完對方說話內容後，腦中理智理線「啪」的一聲斷裂，他近乎低吼地回覆，「這是急。性。心。肌。梗。塞！是很嚴重、會死人的病。我們現在就是趕快搶時間救他的性命，目前都還不知道男子多久會復原、甚至能否順利活著出院，人命關天。如果他真的不幸過世，班也不用排了！」

陳冠任表示，聽完他這段暴怒的回覆後，話筒那邊瞬間寂靜，之後對方說「醫師，我知道了，請你趕快幫他處理好了⋯⋯」。陳冠任感嘆，在生死關頭面前，任何事都變會得渺小可笑。