發放重陽禮金一直是各地方政府致敬長輩的方式，花蓮縣壽豐鄉在鄉代會的支持下，今年將加碼禮金額度，70歲以上提升至1000元；85歲以上增加到1200元；100歲以上則加碼至3600元，若連同縣府重陽禮金，長輩依年齡可分別領到1600元至1萬3600元不等的紅包，預計將有逾2500名長者受惠。

壽豐鄉長曾淑懿表示，高齡化社會來臨，尊老、敬老、愛老、助老是傳統美德，長輩過去對家庭社會乃至於國家的奉獻，功不可沒，重陽節蘊含的深層意義便是感恩，鄉公所為關懷更多長者，經鄉代會臨時會通過追加預算，今年將透過民政課社政業務費支應263萬400元，提高重陽禮金的發放金額。

鄉公所表示，壽豐鄉重陽禮金經修正後的發放標準為，70歲至84歲的長者，從原本的500元提高至1000元，受惠人數1950人；85歲至99歲長者，從700元提高至1200元，受惠人數555人；年滿100歲（含以上）者，則由2200元加碼至3600元；受惠人數4人。

曾淑懿說，壽豐鄉公所雖然財源拮据，仍在鄉代會支持下提高重陽敬老禮金，鄉公所行動服務團隊將在9月21日起，陸續下鄉將現金親自送到長輩手中，讓長者感受到關懷。

此外，花蓮縣政府提升社會福利，近年也持續修正重陽敬老禮金發放資格，除下修年齡至65歲以上外，百歲人瑞禮金則加碼提高至1萬元。

除了縣府的重陽禮金，13鄉鎮公所也有訂定自治條例孝敬轄內長者，其中秀林鄉、吉安鄉、鳳林鎮、光復鄉及豐濱鄉公所發放年齡從65歲開始，金額平均落在500至1000元不等，其他鄉鎮市則從70歲起發放；新城鄉、鳳林鎮對百歲人瑞加碼提高至1萬元，豐濱鄉則是2萬元，若同縣府的1萬元，豐濱長輩最高能領到3萬元。