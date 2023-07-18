俄羅斯今天退出「黑海穀物倡議」，烏克蘭總統澤倫斯基表示，協議仍須持續下去，即便沒有俄羅斯參與也可運作；烏克蘭外交部長庫列巴也呼籲莫斯科別玩「飢餓遊戲」。

綜合路透社與法新社報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）晚間在例行發布於網路的影片中說，烏克蘭是4億人口的糧食來源國，「非洲有權維持穩定；亞洲也有權維持穩定」。

俄羅斯今天退出參與了一年的「黑海穀物倡議」（Black Sea Grain Initiative），此協議允許烏克蘭通過黑海安全航運走廊出口穀物；如今俄國退出，貧窮國家開始擔心糧食價格上漲，會更難取得食物。

根據負責監督這項協議的聯合協調中心（Joint Coordination Centre, JCC）數據，中國、土耳其和已開發國家是這些糧食運輸的主要受益者。

黑海穀物倡議也協助聯合國世界糧食計劃署（World Food Programme）救濟阿富汗、蘇丹和葉門等面臨嚴重糧食短缺的國家。

俄羅斯退出協議的消息對國際小麥價格影響不大，國際小麥價格已較一年前下跌近1/4。

莫斯科方面表示，如果改善俄羅斯穀物和化肥出口的要求得到滿足，將考慮重新加入協議。

俄羅斯去年2月入侵烏克蘭，黑海諸多港口被封鎖，聯合國和土耳其斡旋達成這項協議，被視為有助於防止全球糧食緊急情況。

澤倫斯基另在通訊軟體Telegram上說，他與聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）在電話中同意「與相關國家共同努力，恢復糧食安全和通過黑海的糧食運輸」。

他還說：「黑海穀物倡議可以且應該繼續運作，如果沒有俄羅斯，那就沒有俄羅斯。」

本週在紐約參加聯合國安全理事會會議的庫列巴（Dmytro Kuleba）也呼籲俄羅斯不要「玩飢餓遊戲」。（譯者：屈享平/核稿：曾依璇）