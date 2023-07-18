有意回鍋角逐下屆美國總統大位的前總統川普（Donald Trump），近日接受專訪時談到台海問題，直批台灣搶走美國的半導體工作，相關言論迅速引起台灣網友討論，讓網友狂酸「難怪想炸台積電」。

時常口出狂言的川普，近日接受美國《福斯新聞》專訪，提到台灣的半導體事業搶走許多美國工作，怒喊「這些以前都是我們自己在製造的」，如今台灣卻製造了90％的晶片，雖然主持人提到僅在高階晶片領域，但川普仍強調，美國的工作被台灣搶走，「我們早該阻止他們！我們早該對他們課稅！」

行政院長陳建仁上午赴立院專案報告前被問到此事，只說會持續加強台美之間在經貿產業上的合作，並未對川普的發言做出具體評論。

不過該報導早就引起台灣網友在PTT上討論，不少人酸「難怪想炸台積電」、「台積電客戶的股東大都是美國人耶，台灣出人力喝湯而已，利潤還不都股東賺走」、「現在台積電在美國了，台灣沒有利用價值」、「美國自己做不出來要台灣幫忙做才對吧？變成台積電偷了工作？」

但也有人認為川普說得沒錯，直言「要是沒有台積電，intel美國廠依舊是世界最先進的晶圓廠，當世界對於晶片需求越來越大時，intel本來就該隨著需求而獲益，但是因為有台積電，所以事與願違，甚至還因此晶圓生產的市占被壓縮」。