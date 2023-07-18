周一泛歐Stoxx 600指數收盤下跌2.91點或0.63%，為457.92點。其中奢侈品巨頭公司賣壓最沉重。

全球第二大奢侈品公司歷峰大跌10.4%，報137.9瑞士法郎，並錄得近一年來最大跌幅；主要是美國市場的疲弱，拖累了第一季的銷售成長。

其它奢侈品巨頭，包括LVMH集團、愛馬仕、義大利的Salvatore Ferragamo、開雲集團(Kering)都下跌在1%至4.2%之間。

包括奢侈品公司的個人和家庭商品股指數下跌了2.6%，為下跌最多的板塊。

瑞市股市和法國股市分別下跌1.21%和1.12%，領跌其它地區股市。

周一數據顯示，由於需求疲弱，中國第二季成長乏力，並進一步打擊了市場情緒。

道富環球(State Street Global Markets)策略師Anthi Tsouvali表示：「中國市場的成長速度沒有大家預期的那麼快。我們也知道，中國是自今年初以來歐洲股市得以上漲的一大催化劑」。

礦業股跌2.1%；由於對最大消費國中國需求的擔憂，拖累了金屬價格。

由於弱肌肉疾病藥物達到了主要目標，比利時藥廠Argenx股價大漲31%，報437歐元。比利時股市並上漲3.4%，跑贏其它歐洲股市。

義大利BPM銀行大漲2.0%，報4.46歐元，此前該行與私募股權基金FSI達成一項支付協議。