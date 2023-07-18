永豐ESG全球數位基礎建設基金經理人陳世杰指出，依永豐投信投資研究團隊編製之「基礎建設產業投資溫度計」綜合評估，7月最新數值為44分，相較前月走高6分，其中資金動能變化最大，不僅連續三個月淨流入基礎建設資產，流入金額更大舉攀升並遠超前兩月，顯示逢低買盤資金積極，股價動能也有所改善，行情逐漸擺脫前月的頹勢。

此外，隨著投資熱度回溫，並躍升至40分關鍵水位之上，顯示基礎建設產業有機會進一步走揚，統計2015/5-2023/6期間數據顯示，當基礎建設產業投資溫度計分數自 20~40 分區間突破至 40~60 分區間時，不論以1、3、6或12個月後來看，MSCI全球基礎建設指數平均皆呈上漲，且隨著時間拉長，漲幅更是相對突出。

「基礎建設產業投資溫度計」係由永豐投信結合全球經濟景氣動向、基建產業獲利前景、股市評價、資金動能、技術指標等五大面向，綜合分析產業熱度指標，數值區間從0至100，可明確量化基礎建設產業的市場熱絡程度。

陳世杰表示，總體經濟仍存在不確定性，聯準會升息壓力尚未完全解除，但隨著產業負面因素逐漸淡化、企業獲利有望好轉，搭配投資熱度回溫的正面激勵，預料基礎建設產業行情將有不少表現空間，前景相對正向，如遇市場震盪，應是中長線投資的不錯入手時機。