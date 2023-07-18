●美國國務院證實美國晶片公司周一與拜登政府高層會面商討中國政策，同時美國半導體行業協會（SIA）呼籲拜登政府停止對中國祭出更多晶片管制措施。該美國晶片產業組織警告，美國政府限制對中國的晶片銷售最終可能適得其反。美國如果進一步收緊對中國的晶片管制，這可能導致供應鏈問題惡化，也可能促使中國採取報復措施，使產業前景變得更黯淡不明。

●美國財政部長葉倫表示，近來美國的通膨數據令人為之振奮，顯示在抑制通膨方面取得良好進展，而儘管經濟增長減速，但就業市場仍然強韌，她不認為美國經濟會陷入衰退。

●市場觀望美國即將公布的零售銷售等數據以判斷聯準會在7月之後的利率走向，周一美元尾盤跌0.12%，報99.832，盤中一度漲0.27%，報100.181。

●獲利了結賣壓湧現，周一紐約期金收跌0.41%，報每盎司1956.4美元。

●中國第二季經濟成長率遠不及預期，使原油需求前景蒙上陰影，國際原油價格連續第2日大跌。周一紐約期油跌1.68%，收在每桶74.15美元。布蘭特期油跌1.72%，收在每桶78.5美元。上周五兩款期油合約價均下挫近2%。