分析師指出，美股彈升，台股震盪中再創波段新高，來到17401點，類股良性輪動，今日量能有放大的跡象，似乎有過熱的跡象。指數雖然再創新高，技術指標卻沒有同步跟上，近期融資又有幅增加，外資僅有小買，籌碼面也稍微凌亂，需要留意追高的風險。

盤面上，台積電今日開低，壓在平盤下方游移；廣達(2382)再度點火，晨盤衝上208.5元創新高；金仁寶集團今日多頭強勢，仁寶(2324)、金寶(2312)聯袂漲停、康舒(6282)漲幅也在3%左右；AI個股百花齊放，宏碁(2353)、英業達(2356)及神達(3706)等全數鎖在漲停板；重電股漲多休息，大亞(1609)勉強守平盤、華城(1519)、士電(1503)等拉回，跌幅超過2%。

在近期樂觀氣氛的帶動下，美股表現暢旺，PGIM Jennison全球股票機會基金產品經理葉家榮表示，目前可留意兩大重點，一為美元指數，二為美國財報數據。根據統計，近期美元指數近來出現2021年以來最長跌勢，加上美國通膨率已降至2021年以來新低，德銀研究報告預期，美元將一路貶值至2024年，2025年則可能更加弱勢或陷入盤整。

至於財報季部分，葉家榮說明，市場預期美國部分大型銀行因利率上升而推動獲利成長，如富國銀行、摩根大通、花旗銀行財報皆優於市場預期，然隨經濟放緩，未來市場將關注商業房地產的損失壓力是否提升；另外，科技股龍頭指標大廠的財報與市場展望，將是左右這波多頭氣勢能否延續的關鍵。

PGIM保德信新世紀基金經理人廖炳焜指出，美元指數創下今年新低，有利於外資回流台股，從技術面來看台股目前相對強勢，雖然即將進入財報公布旺季，可能造成股價波動，但只要月線有撐，搭配AI族群與資金輪動持續，以及量能有效放大，都將延續這波上攻動能。