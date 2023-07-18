國民黨與民眾黨2024總統參選人侯友宜、柯文哲16日皆有出席「公平正義護台灣」大遊行，財經網美胡采蘋認為，「該遊行很成功也很失敗」。

胡采蘋昨（17）日在臉書粉專《Emmy追劇時間》發文指出，這場遊行成功的地方在於柯文哲能夠實質號召出1萬人左右的支持者，這是很強的號召力，動員算是成功，但她也說，要打擊到綠營信心動搖的程度，得要有4、5萬人，這是前高雄市長韓國瑜等級的氣勢，但韓畢竟有國民黨的牌子在。

另外，胡采蘋覺得，國民黨沒有在716動員是正確作法，若是重擊綠營士氣，柯文哲將坐收漁翁之利，她稱在參選人不強的情況下，國民黨保留住實力拚立委、拚失血最少才是正途，且藍營如果能提一個較強的副總統人選仍有可為。

對於716遊行造成的影響，胡采蘋分析，國民黨目前的局已經很差了，只能在劣勢裡面打到最好，少輸是贏，不宜考慮藍白合，那等於是把自己的實力送給人家，讓白營更快吃掉藍營；但正常就是最大的優點，她認為在遊行過後，藍綠陣營都會有支持者回籠，雙方都還有很多可打的牌，尤其執政是比實力，光是立委名單、可能的閣員名單、執政經驗，這都不是新興政黨可以相比的真實實力，後續藍綠雙方的選民都有機會回籠。

而這場遊行失敗的原因，胡采蘋說明，因為被動員出來的人，就是一個「原來鍵盤後面是這些人」的真相大白，這群人可說是恨的結合，他們討厭民進黨，但會造成一種認同政治的失敗，因為一般人不想跟他們一樣，「我不是那群人」的感受會越來越明顯，以前對激烈的鍵盤語言可能無感，可以後會有非常鮮明的形象出現在眼前，但那不是太正面的形象。