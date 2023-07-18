根據台灣睡眠醫學會調查顯示，台灣失眠人口約400萬，即每5人就有1人飽受失眠之苦，且年齡越高、失眠比率越高。新竹暖陽身心科診所院長楊仲豪近來就針對5個常見的失眠疑問進行解答，其中他指出不是只有睡不著才叫失眠，包括睡眠中斷、太早起來或淺眠也都算是。

楊仲豪在臉書專頁「楊仲豪 身心科醫師」上發布影片，說明關於失眠的5個知識。首先是哪些情況算是失眠？他表示，不是只有睡不著才叫做失眠，事實上很多人睡不著是因為睡眠中斷、太早起來或淺眠。醫師強調，應對各種情況都有不同程度的藥物，可以幫忙治療，所以必須對症下藥。

其次是睡不好，數羊有用嗎？楊仲豪則建議不要這樣做，也不要看時間，因為睡眠的關鍵就是放鬆，越刻意想睡著，反而越難入睡，此時，放空才是較好的策略。

再來是吃了安眠藥還是睡不著？楊仲豪提醒，很多助眠藥物時間是很短的，所以吃完需要趕快去躺床，若撐著去做別的事情，就容易產生「斷片」情況，忘記睡前在做什麼，非常危險。

另外做夢導致越睡越累？楊仲豪解釋，不是做夢讓你睡不好，其實每個人、每天晚上都會做夢，只是記不記得而已，淺眠會讓人誤以為較容易做夢，讓夢比較多的感覺，所以淺眠，才是睡不好的真正原因。

最後淺眠是因環境吵雜？楊仲豪說明，導致淺眠的原因很多，包括檢查睡眠環境、注意睡眠衛生、處理情緒及壓力，都可能改善淺眠情況。