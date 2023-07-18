在一段感情中雙方難免會發生爭吵，有些人在吵架完後，其中一方會主動低頭道歉尋求和好，但有些人則是不肯讓步，勢必要分出輸贏，《摘星工廠》運勢專欄指出，摩羯座、牡羊座、獅子座吵架時喜歡硬碰硬，即使知道是自己的錯，也不會承認，認為這是懦弱的表現。

▍摩羯座

摩羯座性格耿直，講話從來都是直來直往，從不拐彎抹角，更不會給人留情面，哪怕跟自己吵架的是另一半，也會堅決「鬥爭」到底，絕不讓步！哪怕明知道是自己的錯，也不敢大方承認，對他們而言，認錯、讓步意味著承認自己「弱」！這讓爭強好勝的他們怎麼能夠受得了呢？

▍牡羊座

牡羊座脾氣暴躁，在跟戀人吵架時，擁有火爆性格的牡羊座一定會怒髮衝冠、暴跳如雷，至於向另一半讓步、示弱，甚至主動提出和解，根本不在牡羊座的考慮之中，因為他們一心只想著如何在這場爭執中，佔據上風，吵贏對方，畢竟，在他們的潛意識中，輸贏非常重要。

▍獅子座

超級好強的獅子座，怎能會心甘情願在吵架的時候，向另一半妥協、讓步呢？對他們來說尊嚴、面子極為重要，無論如何都要維護好。所以，每次跟戀人吵架都會擺出硬碰硬的架勢，準備大吵一架，勢必要分出誰對誰錯，有時候，就算錯在獅子座也不會輕易道歉的，而是繼續搬出各種理由辯解，絕不讓步。