民眾黨主席、總統參選人柯文哲今年4月出訪美國21天，柯文哲今天在專訪透露，自己正在考慮再次出訪美國，上一次沒去西岸，LA跟San Francisco舊金山沒去，另也提起新加坡方面稱即將要總統選舉，「9月15日以前沒空」，要湊到大家時間剛剛好還不太容易，他還在思考還要去哪裡。

柯文哲今天上午接受廣播節目《千秋萬事》專訪，談及下半年出訪計畫，他說，有很多計畫，但是也還沒確定，一個是美國要不要再去一次，因為他上一次去，西岸沒去，LA跟San Francisco舊金山沒去，所以要不要再去；還有一點，最近AIT也有問，「你上一次是以普通人的身份來訪的，如果現在變成總統候選人你要不要再來一次，我說我想想看」。

柯文哲也透露，新加坡方面稱要總統選舉，他才知道新加坡9月15日要總統選舉，對方說9月15日以前沒空，「我們要選舉了」，常常是這樣，對方有時間上的問題，搞來搞去要湊到大家剛剛好還不太容易，還在思考還要去哪裡。

至於是否有訪問中國的計畫？柯文哲說，中國大陸目前倒是沒有。他話鋒一轉說，其實中國也是被汙名化，大家都覺得只要跟中國有談話啦，就被抹紅、就很不好，這其實到底誰要檢討，是中國要檢討還是我們要檢討？

柯文哲表示，中國要思考看看，有一次人家問他怎麼會往美國靠，他說「你每天飛機飛來飛去，恐嚇要打我，當然是往美國靠啊！」

柯強調，這個要中國自己想一下，這叫智慧，對方一直在怪說，為什麼會往美國靠，「為什麼同樣是中國人，你們都不幫我們」，他回覆對方「你每天飛機飛來飛去，每次都說要武統台灣，怎麼怪我會往美國靠」。

柯文哲會後接受聯訪，對於出訪美國一事，他表示，這個有在考慮，還在想而已啊 這種東西也沒有，出門一趟也不容易，還要聯絡還要幹什麼，有必要再去啦，這我們還在思考。