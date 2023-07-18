擁有G級上圍的性感女星女星熊熊（卓毓彤）今(18日)稍早宣布結婚成為人妻，外型火辣的她出道以來感情路一直不順，去年她才上節目受訪談副業，表示要轉換跑道當事業女強人，自嘲：「桃花我不需要了」並稱最近賺的錢都拿來給毛小孩，未來結婚也不一定有好老公靠，沒想到今突然宣布步入禮堂，讓粉絲相當驚訝。

熊熊過去表示自己是「愛到卡慘死」的類型，曾遇到男友偷吃，還被她捉姦在床，她回憶當年與男友才吵架一天，回到男友住處後，看到電燈開著以為男友急著上班忘了關，本想進去幫忙關燈，卻看到一個陌生女子躺在兩人過去躺過的床上，小三還穿著男友的內褲和衣服，關係不言而喻。

"我失敗過很多次"藝人熊熊華麗轉身變工作狂 志郁一個動作挑起熊熊勝負慾｜20221125｜

去年熊熊積極經營零食副業，上主播王志郁的網路節目《王志郁Plus》被問到拚命賺錢主因，她直言：「我怕我遇不到好男人」，因此得先存錢，並承認過去自己都是被騙財騙色的一方，曾花大錢養過兩任男友，虧自己是：「過來人」，王志郁則急忙問經紀人：「這可以播嗎」。

熊熊更透露，自己是相信風水的人，現在住的是風水好房，連帶帶旺工作運，旗下食品常常賣到缺貨，她強調不是在做飢餓行銷，只是因為包裝馬口鐵常缺貨。而比起交往戀愛，熊熊說自己現在賺的錢都拿來養狗，王志郁心疼說：「賤男人真的煩」，熊熊也無奈默認。