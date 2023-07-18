瓶裝水方便、取得容易，但瓶裝水並非純水，廠商為維持品質，製造過程中會適量添加二氧化碳、氧氣及微量的礦物質，當中的礦物質原料有變質、被污染的風險，食藥署提醒購買瓶裝水後，應盡早飲用完畢，避免放到過期。

食藥署昨（17）日於臉書粉專指出，市售的瓶裝水都有保存期限，因瓶裝水的製造過程有4階段，第一階段是過濾，主要去除水中雜質；第二為消毒殺菌，多半採用紫外線、臭氧、加氯等方式殺菌處理，以符合衛生標準中微生物的限量，且依照規定，大腸桿菌群、糞便性鏈球菌、綠膿桿菌均必須為陰性，不得檢出。

第三階段是添加內容物，包裝飲水製造過程中，可因不同需求，如氣泡水、加氧水和礦物水等，或是維持產品的一致性，可適量添加二氧化碳、氧氣及微量的礦物質；最後是瓶裝，經過過濾、消毒、添加後的成品水即裝瓶。

食藥署表示，4個製造階段中以添加內容物為最關鍵階段，都是為了維持品質而適量添加，但微生物不得檢出，重金屬和溴酸鹽也有管制上限，所以瓶裝水背後的學問很大，當中的礦物質原料有變質、被污染的風險，所以買瓶裝水應趁新鮮盡快喝完，千萬別放到過期。