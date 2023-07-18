近年來台灣房價飆漲快速，房價所得比也跟著衝高，年輕人購屋壓力也跟著升高，部落客「峰言峰語」表示，如果以四年級、五年級、六年級及七年級相比，七年級生以後感覺打開地獄模式，房價所得比飆破20倍，但經濟成長率又低、失業率還最高，感嘆台灣是「一代不如一代」的鬼島。

根據主計處、住展雜誌的數據，以四至七年級30歲時的狀況進行比較，峰言峰語分析指出，「三四年級生的年代，經濟成長率高、失業率低，最重要的，房價所得比極低，基本是人人都買得起房。」批評那些喊以前房子也很貴的人，只會看數字不會看比例。

峰言峰語接著指出，五、六年級的房價所得比差不多，但差在經濟成長率，所以五年級生成為高階主管的人還蠻多的，主要原因在於經濟上行職缺很多。四個年級中比較慘的就是七年級，峰言峰語直言，「感覺打開了地獄模式。」

他接著說道，「現在的房價又比以前噴高許多，而且物價還更誇張，所以八、九年級生應是愈來愈慘。」唯一能夠笑而不語的只有他們，「應就是那掌握所有官位、權位，把經濟果實都摘完的三四年級生。」

文章引起網友們熱烈討論，許多人提到美國、日本及大陸也遇到類似的問題，「日本和美國也一樣的，都是戰後嬰兒潮控制了社會80%以上的財富」、「之前中國工作時，8後同事也有類似台灣七年級的情況，當然這個有點牽扯到鄧江時期跟習掌政之後美中關係已經國際局勢的演變，能源、礦產資源跟糧食始終是國力的真理。」

有網友也以自己在美國生活的經驗分享，感嘆「說實話，我們洛杉磯的房價發展也是一樣啊，除了次貸危機時房價大崩盤，現在就是一直在漲，可是次貸危機那時的經濟創傷超大的，房子是便宜了，但工作也被經濟危機搞垮影響很大。最後就是有便宜的房在眼前，沒有積蓄也沒有有錢父母也是看得到吃不到。」