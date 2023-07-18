日前結束中國訪問行程的索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）17日在該國首都荷尼阿拉舉行的記者會上，針對外界對索國深化與中國安全關係表達擔憂一事，他表示，澳洲和美國不應該害怕中國對索國的警務支持，並強調向所有國家伸出友誼之手，尋求真誠合作和夥伴關係。

蘇嘉瓦瑞9日至15日對中國進行正式訪問，此行也是兩國正式建交後，索國總理時隔4年再度訪問中國。期間中索兩國簽署了一系列協議和備忘錄，其中包括一項有效期延長至2025年的警務合作協定。

澳洲廣播公司（ABC）報導，蘇嘉瓦瑞在記者會上表示，該協議「加強了在執法和安全事務上的合作，中國承諾提供必要的支援」，以加強索羅門群島員警的執法能力。

2019年9月，執政不久的蘇嘉瓦瑞政府決定與台灣斷絕外交關係，並與中國大陸正式建立大使級外交關係。2022年4月，中索正式簽署雙邊安全合作框架協議，引起西方國家警覺。2023年1月，美國務院以「擔憂中國影響力」為由，重新開設已經關閉30年的駐索國大使館。

ABC報導稱，中索新警務合作計畫再一次引起美澳的關注，並對其保密性表示擔憂。澳洲外長黃英賢表示，澳洲希望提高透明度，並認為「最好由太平洋內部提供安全保障」。美國和紐西蘭也催促索國立即公布警務協議細節。

對此，蘇嘉瓦瑞在記者會上指責美澳質疑新警務合作計畫是「不友好的」。他表示，「以狹隘和脅迫性外交手段針對中索關係不是睦鄰友好的行為。這就是外國在干涉索羅門群島的內政」。

他強調，雖然澳洲和其他太平洋地區的員警部隊是其「首選合作夥伴」，但中國是一個受歡迎的安全盟友，「中國不曾侵略或殖民任何其他國家，澳洲和美國不應害怕中國對索羅門群島提供的警務支援」。

蘇嘉瓦瑞表示，索羅門群島沒有敵人，只有朋友。「我們的奮鬥是為了發展。我們向所有國家伸出友誼之手，尋求真誠合作和夥伴關係」。