日本「情色女王」壇蜜過去以大尺度寫真爆紅，2019年閃婚漫畫家清野通後，活躍在綜藝節目，不過她近期卻減少出現在銀光幕前，還被發現瘦成皮包骨，甚至傳出婚變傳聞，更因此暫退演藝圈休養，日前她停工3個月後復出，上節目時談及自己身心失調，是丈夫幫助她走出來，感性表示：「家人、丈夫幫助了我。」

據日媒綜合報導，壇蜜1年多前經歷祖母、貓咪離世，春天起開始出現失眠、食慾喪失的問題，甚至再也無法專注在坐在椅子上錄廣播，而今年3月參加廣播節目時卻中途離開，隨後便休息停工，引起外界擔憂。

所幸，近日復出的壇蜜於16日現身電視台，雖然還是很纖細，但氣色稍微恢復，而她也剪去招牌長髮，現在留著俐落的中長髮，坦言自己身體身心失調，目前逐漸恢復中，並難得提到另一半，「家人、丈夫幫助了我，工作人員問我身體還好嗎，讓我覺得很開心」，更為此隔空向老公以及眾人表達感謝。

事實上，壇蜜在去年就曾被媒體直擊，她雙頰明顯凹陷、頸部冒青筋，雙眼略顯無神，氣色看起來不是很好。一向愛泡湯的她被常客爆料，她過去一周去泡湯3次，但是今年以來只有去過幾次，常客還說：「她（壇蜜）曾說因頭暈很煩惱，身體也越來越瘦」。對此，壇蜜所屬經紀公司則表示：「她以前就有頭暈的毛病」，強調壇蜜沒有健康亮紅燈的問題，並表示壇蜜還是有在泡湯。