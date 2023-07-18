🚨 LIONEL MESSI SHOPPING AT PUBLIX HIGHLIGHTS, ALL TOUCHES 🚨 pic.twitter.com/1VYOCnpJrB — USMNT Only (@usmntonly) July 14, 2023

阿根廷球星梅西（Lionel Messi）加盟美國足球大聯盟，前往美國佛州效力邁阿密國際。前日梅西被拍到攜家帶眷在連鎖超市悠閒購物，身旁沒有群眾也沒有保鑣，令球迷有些擔心。梅西的粉絲推特FCB Albiceleste表示美國犯罪猖獗，堂堂大球星梅西豈可毫無防護在街上閒逛？

該文寫道：「如果我是Jorge Messi（梅西的爸爸），我會立即為Leo（梅西）雇用保鑣，他絕不該像那樣自己單獨外出，美國太多持槍罪犯了，Leo那麼有錢，獨自行動又缺乏保護容易成為罪犯的目標。」

梅西老爸Jorge Messi因為培養出天才巨星梅西，被認為是改變足壇的幕後英雄，他擔任兒子的經紀人，當年在西班牙的逃稅案件也有他的份。現在他兒子去美國踢球，有些球迷認為他應該更認真看待兒子的人身安全。雖然美國球迷不像歐洲和南美那樣簇擁著梅西，難保有心的罪犯不會注意到他，何況梅西身旁的妻子和小孩也可能成為目標。

一些網友不滿美國被妖魔化，對此FCB Albiceleste表示：「我也是美國人，這不是危言聳聽，槍擊案可能隨時發生。」另外也有當地人解釋，佛州的有錢人和名人上街通常不需要高度戒備，因為他們身上都沒有現金。當然梅西可能也有保鑣隨行，只是沒有跟得很近。