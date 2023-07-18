鮮豔橘紅、口感香甜的泰式奶茶，是泰國的特色茶飲，但偏深的顏色也讓民眾有所疑慮。專家表示，泰式奶茶特殊的橘紅色是額外添加色素；食品進入至台灣時，邊境查驗人員會抽驗、確認使用合格的著色劑後才會放行。但民眾日常飲食應儘量別因喜好而只吃特定的食品、飲料，以避免飲食風險。

海洋大學食品安全與風險管理研究所助理教授莊培梃在食藥署的《食品藥物安全週報》提到，市售泰式奶茶的成分並不複雜，基本原料為茶葉、煉乳或奶水、糖，特殊的橘紅色則是額外添加色素在其中，也會添加香料來調整味道。

至於添加色素、香料的奶茶會否危害身體，莊培梃表示，食藥署會對食品添加物進行完整的風險評估，確認安全後才允許使用。因此，只要是合法的食品添加物，且在法規規定的限量內使用，不會影響人體健康。

但他特別提醒，為了避免飲食風險，民眾儘量勿因喜好而只吃同一種食品、飲料，而應多元選擇不同的食品。

莊培梃並表示，民眾購買食品時，要仔細閱讀食品外包裝的標示，了解自身食用的食品內容，以達飲食均衡且健康的目的。

食藥署表示，茶葉不得添加色素，但是在調製茶飲時，必須依現行「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」，使用合法的食品添加物著色劑。值得注意的是，食品添加物應以必要添加為原則，民眾在購買相關產品時，也可留意產品是否有不自然的顏色呈現。