大陸長沙市台灣同胞投資企業協會會長林懷遭指4年前以招待食宿、提供機票補助等方式，動員台商及台生返台支持國民黨候選人韓國瑜及國民黨，最高法院日前駁回林的上訴，依違反《總統副總統選罷法》期約賄賂罪判刑3年2月，褫奪公權4年定讞。林懷昨（17）日在政論節目中委屈吐心聲並透露認罪主因，而此事也讓主持人趙少康認為也許是在「殺雞儆猴」。

林懷昨在政論節目《少康戰情室》中委屈表示，他從來沒有說要贊助錢，並透露他從來不給錢、不拿錢也不經手錢，就只是會長，什麼都沒有。林懷推測在過程中，可能有人吃尾牙時說到吃不要錢又有機票補助等言論，就被說成他有補助。林懷透露，大陸有將近160個台商協會，很多協會到了要返鄉投票時有補助，但他們有正式出具公函。林懷強調，補助機票沒關係，但冤枉的是他又沒補助，卻被檢舉人透過手機訊息蒐集資料串來串去，因此形成被起訴的理由。

林懷提到，有些會員到選舉或到過年時，會希望協會幫忙找企業贊助貼補機票讓他們回去，當時台協有打一份公文給台辦，台辦有給錢，但有指名付房租跟辦平時活動的，且並非機票補助，未料卻仍被指有機票補助。令林懷感到好笑的是，當時調查局找30人去訊問，他收到起訴書看了名單才發現有些他都不認識，且開庭時調了3位證人，其中1人竟稱他回台根本沒去投票。

林懷也補充說明，從被起訴後，屢屢開庭對他和同案其他被告而言是種折磨，且原先都在大陸生活、工作，卻因此事使在大陸的事業跟家庭幾乎癱了，因此有些人轉為「你放我走，我都好」的心態，並向律師表達這樣情況，而他的律師也因此建議林懷也乾脆認罪求緩刑，林懷強調，他認罪最後結論最主要理由是希望能給他緩刑，其他就算了。

針對此事，前台北市副市長李永萍則認為，兩岸班機在返鄉投票時降低票價，不僅行之有年且是有協商的，且民進黨可以有年輕人返鄉投票專車，大陸協助台商、台幹返台投票，有什麼問題？台灣投票是秘密投票，怎麼有辦法兜到期約賄選？李永萍認為，或許是有些人有討論到選舉，並提到因為這樣請去支持誰誰誰等言論，才會將此事冠到林懷頭上。

趙少康則透露，2、3年前就曾邀林懷上節目，但林懷當時認為該案還在法律進行當中，怕太招搖會得罪檢察官、法官，因此拒絕上節目，直到定讞了才決定上節目。趙少康認為，就此事而言，或許是殺雞儆猴，目的不是林懷，而是讓其他160個台商協會會長看看，以後選舉不要再鼓動會員返鄉投票，否則結果恐就像林懷一樣，「如果司法有政治目的的話，這是他的目的」。