刑事局今天上午進行新舊任局長交接典禮，由警政署長黃明昭主持，黃明昭致詞提到近來治安與犯罪趨勢指出，相信刑事局一定有足夠的專業與能力維護社會治安、打擊犯罪，同時他期許新任局長周幼偉5點方向，包括打詐、強化偵查技能、精準研析犯罪趨勢以訂立偵防策略、跨境打擊犯罪與年底查賄制暴。

因應7月中旬2名警政署副署長退休，警政署上周發布高階警官人事調動，原刑事局長李西河調派警政署副署長，遺缺由警政署一階警政委員周幼偉接掌。

刑事局指出，卸任局長李西河，中央警察大學47期行政警察系畢業、中央警察大學警察政策研究所碩士。黃明昭表示，李歷任刑事、行政、保安、交通等警察工作，熟稔警政各項勤業務，統合及溝通協調能力俱佳，經內政部核定調派警政署副署長一職。

新任局長周幼偉，中央警察大學48期刑事警察系畢業、中國文化大學中國大陸（問題）研究所碩士，歷任刑事警察局科長、偵查第七隊、第一隊隊長、高雄市、臺北縣、新北市政府警察局刑事警察大隊大隊長、澎湖縣政府警察局局長、內政部警政署公共關係室主任、保安警察第三總隊總隊長、內政部警政署警政委員、臺南市政府警察局局長、內政部警政署警監一階警政委員等重要職務，從事刑事工作逾26年。

黃明昭說，周幼偉刑事經歷豐富，具深厚刑事專業素養，工作積極認真，富有領導、協調能力，深獲各級長官肯定，今為借重其刑事長才，經內政部核定調派刑事局長一職。

黃明昭致詞指出，當前國內治安情勢不斷變化，刑事人員所面臨的挑戰也越來越艱難，隨著資通訊及金融科技發展衍生網路及詐欺犯罪，國際交通運輸的便利也造成毒品走私模式不斷推陳出新，製造毒品的工具、製程、原料及技術也不斷演變，黑道幫派為了規避刑事責任，所使用的犯罪手法、模式不斷日新月異，甚至高調舉辦大型宴會，藉以壯大聲勢、囂張、公然挑釁公權力，更引發社會民眾觀感不佳。

他說，面對這些嶄新的犯罪態樣，有5點期許周幼偉率領刑事局達成，1、從技術面到法制面，強化升級打詐力道，對於詐騙犯罪整合跨部會、跨領域力量進行上游溯源和下游清淤。2、持續強化偵查技能，以及提升刑事科技金融清查與鑑識科學等專業素養。3是精準研析詐騙及黑幫犯罪趨勢，據以制訂強力有效之偵防策略。4為積極透過國際及兩岸合作，打擊跨境犯罪。5為年底查賄制暴。