Me Too議題持續從政壇延燒到演藝圈，國民黨17日才宣布立委鄭正鈐、傅崐萁性騷案的調查及處理結果，引發討論。為幫助各局處主管們確實了解遇到性騷投訴案的處理方式，台中市府利用市政會議請專家教主管們遇到性騷投訴該怎麼辦，其中像「你穿太清涼」、「為什麼當下不拒絕」等話是絕對不能說。

台中市府利用今天上午的市政會議，邀請台北大學教授郭玲惠進行「機關首長與主管性騷擾防治義務與精進作為」專題演講，郭玲惠首先提到的是「性別騷擾」問題，她強調，沒事別拿女性的身材做貶低，因為往往就會在不經意中做出性別騷擾行為。

郭玲惠接著舉過去某消防單位發生的案例，一名女性隊員執勤後在浴室洗澡卻遭偷拍，當時處理的人先質疑「妳怎麼不鎖門？是要去誘惑人嗎？」郭玲惠強調，這種話絕對不能講，就像有的主管接獲員工檢舉遭性騷，第一時間質疑為何當下不講？但其實，多數員工屬於弱勢者，當下多是悶不吭聲或尿遁居多，真正當場拒絕的太少。

台中市長盧秀燕表示，Me Too事件持續延燒，市府過去也難免碰到性平事件，首長、區長對於性平的處理方式相當重要，且本月底立法院將要就性平三法再修法，為了與時俱進，且避免「公親變事主」，特別邀郭玲惠演講，教導主管們知道看到性平案該如何處理。