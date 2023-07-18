中華開發文教基金會連續18年推動「營養100」計畫，補助偏鄉學童營養加菜金，扮演下一代健康成長的後盾。考量通膨導致食材成本增加，今年度「營養100」計畫特別提高各校補助金額，總計將投入500萬，幫助全台8千位偏鄉學童。除了提供加菜金補助，開發金控集團高階主管與員工，更到偏鄉學校擔任一日廚工，以實際行動陪伴學童成長。

邁入第18年的中華開發文教基金會「營養100」計畫，長期補助偏鄉學校營養加菜金，期盼以最實質直接的方式，協助資源較匱乏的偏鄉學童，今年度規劃投入500萬，補助全台152所學校。彰化縣三條國小總務主任表示，近年縣府及中央整體補助減少，但學校營養午餐的各項成本卻持續上漲，來自中華開發文教基金會「營養100」計畫的加菜金補助，適時彌補午餐經費不足的缺口，讓學童能吃得健康又營養。

高雄寶來國中則是將「營養100」的補助經費用於提供學童早餐，學校午餐秘書陳老師說：「多數偏鄉家庭經濟狀況困難，加上隔代教養，很多學童只能餓著肚子上學，影響學習專注力，中華開發文教基金會提供的補助加菜金，正好解決學校籌募早餐經費的困境。」

配合「營養100」計畫，中華開發文教基金會也再度啟動「午餐的約會」志工行動。開發金控子公司中華開發資本資深副總經理余珊蓉，帶領部門同仁一起造訪新北市菁桐國小，化身一日廚工，為偏鄉學童準備充滿國際特色的豐富午餐，帶給小朋友快樂的午餐記憶。

余珊蓉跟在場學童分享：「今天開發金控志工團隊幫大家打菜，希望小朋友未來長大後有能力，換你們幫學弟妹打菜，讓回饋的精神能夠永續傳承。」這也呼應開發金控善盡企業社會責任，落實循環共好的理念。未來開發金控仍將持續關注偏鄉弱勢學童，積極推動社會共融力。