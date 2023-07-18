味全持續深化在兩岸大中華市場的經營，今年也成立國際事業部將以更積極的態度拓展海外市場。目前進入暑假飲料旺季，味全在兩岸的業績動能加分，緊接著中元節又將到來，通路將會提前拉貨，也將為營運再添活水，法人樂觀看待，第2、3季營運表現。
今年將迎來70周年的味全，成立國際事業部將以更積極的態度拓展海外市場，以創造更優異的經營績效，奠定更堅實的永續發展基礎。
味全(1201)今(18)日除息0.24元，開盤參考價19.55元，暑假飲料旺季來臨，業績動能充沛，股價開高一路朝填息之路前進，但受到台股翻黑拖累，股價由紅翻黑，窘臉面對貼息。
味全持續深化在兩岸大中華市場的經營，今年也成立國際事業部將以更積極的態度拓展海外市場。目前進入暑假飲料旺季，味全在兩岸的業績動能加分，緊接著中元節又將到來，通路將會提前拉貨，也將為營運再添活水，法人樂觀看待，第2、3季營運表現。
今年將迎來70周年的味全，成立國際事業部將以更積極的態度拓展海外市場，以創造更優異的經營績效，奠定更堅實的永續發展基礎。
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