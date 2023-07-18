麻婆豆腐是一道著名的中華料理，一名網友分享，近日去日本玩，竟在當地中餐廳吃到比台灣更好吃的麻婆豆腐，讓他超級驚訝，貼文引起網友討論，不少人點頭直呼，日本的麻婆豆腐真的好吃，是少數比台灣還道地的中華料理，台灣的麻婆豆腐多已改良成「豆瓣醬豆腐」。

一名網友昨天在PTT上分享，大多數人都認同美國的中餐廳很難吃，但是他第一次去日本玩，在日本當地的中餐廳吃了麻婆豆腐以後，他真的有被嚇到，因為比台灣很多連鎖餐廳都還要好吃，而且價格也很便宜，只要1000日圓（約台幣224元），就可以白飯、水餃和水煮蛋吃到飽。

貼文引起討論，不少網友驚呼，日本的麻婆豆腐真的很好吃。「日本麻婆是真的好吃」、「日本風味的麻婆豆腐，適合給吃不了辣的人。把辣椒調整成原本日本人才逐漸接受」、「中華料理鐵人四川出身陳建一」。

另有內行網友分享台灣麻婆豆腐與日本麻婆豆腐的差異，台灣的麻婆豆腐其實已經改良成台灣口味地「豆瓣醬豆腐」，正宗四川的麻婆豆腐是用花椒油和辣椒做的，口味上又麻又辣，而日本反而比較接近正宗口味，只是沒有那麼辣。「日本麻婆豆腐是少數比台灣還道地的中華料理」、「台灣吃的不是正統的麻婆豆腐，日本的麻婆豆腐算融合的很好，有麻有辣，但不會過分搶戲」。