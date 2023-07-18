104人力銀行發布《民生消費產業人才白皮書》，2023年第1季平均每月短缺38.2萬人，創歷史新高，其中，餐飲業每月短少17.1萬人、零售業10.6萬、批發業5萬、住宿服務業2.7萬、運動及旅遊休閒業2.6萬人。

104集團策略長吳麗雪指出，2022年第4季起國境解封，國人報復性旅遊消費，加上政府普發6,000元，民生消費產業人才缺口續創歷史新高，比2020年疫情期間同期成長90.9％，平均每位求職者可分得8份工作，高於整體市場的1.8份，內需產業招募舉步維艱。

民生消費業最缺職類是餐飲服務生，平均每月缺9.5萬人，每4個民生消費產業的工作機會就有1個是餐飲服務生。餐飲業最缺餐飲服務員，工作機會8.8萬個、占該產業51％；零售業最缺門市/店員/專櫃人員，工作機會4.6萬個、占該產業43％；批發業最缺門市/店員/專櫃人員，工作機會8,000個，其中，作業員/包裝員與倉管，因電商蓬勃發展，工作機會比2020年同期翻倍；住宿服務業最缺飯店工作人員，如房務、清潔人員等工作機會1.2萬個、占該產業43％；運動及旅遊休閒服務業最缺健身教練，反映疫後國人健康意識抬頭，健身的實體需求回籠，工作機會4,000個，比2020年成長135％。

北部因為人口密集、龍頭品牌多，並匯集各式民生消費產業，北部的工作機會21.3萬個最多、占全體民生消費產業的55.8％，中部8.1萬個、占21.2％，南部7.6萬個、占19.9％。不過，隨著科技大廠陸續前往中南部設廠，間接帶動民生消費業發展，加上國旅大爆發，中南部民生消費產業同陷人才短缺壓力，與2020年同期相比，工作機會占整體的例，南部上升3個百分點、中部上升1.1個百分點，合計中南部上升4個百分點，北部反而下降3.4個百分點。