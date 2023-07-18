他們表示，歐盟已派遣官員與至少10個亞洲國家就人工智慧的使用問題進行談判，其中包括印度、日本、南韓、新加坡和菲律賓。

歐盟希望他們研擬的《人工智慧法》成為全球科技的基準，就像歐盟的《資料保護法》一樣，協助塑造全球隱私標準。

然而許多國家偏好「觀望」的態度，或者是傾向於更靈活的監管規定。

新加坡一位官員告訴路透，作為亞洲領先的科技中心，新加坡更願意在調整法規之前，觀察該技術如何演變。新加坡和菲律賓的官員擔心，倉促的監管可能為扼殺AI創新。

東南亞國家正在制定自願性準則。至於日本，它正傾向於實施較軟的規則，而不是歐盟倡導的嚴格做法。

今年六月，歐盟批准了一套法律草案，要求將ChatGPT營運商OpenAI等公司揭露AI生成的內容，並協助區分所謂的深度假影象和真實影象，以及確保針對非法內容的保護措施。

該擬議中的立法還設想了對違規者處以罰款。但它面臨來自企業的阻力。在上個月，160名企業高層簽署了一封警告信，稱該法可能會危及歐洲的競爭力、投資和創新。

韓國一位官員在與歐盟工業主管布雷頓(Thierry Breton)會晤後表示，首爾方面將繼續與歐盟討論人工智慧監管問題，但對G7的作法更感興趣。

G7的領導人在五月呼籲透過制定標準，以創造「值得信賴的」人工智慧，並設立一個名為「廣島人工智慧進程」的部長級論壇。

歐盟則希望在即將到來G20會議中，進一步推動AI的全球合作，特別是2023年與印度的合作。