香港女星白雲（本名：白雲鳯）擁有甜美臉蛋和F級超辣上圍，去年她傳出和「香港先生」江俊霖離婚，但被她否認。近日她在IG曬出自己到馬來西亞度假穿比基尼戲水的畫面，其中一張可見她秀出背影照，穿著丁字褲的她整顆蜜桃臀清晰可見，或許是因為尺度太大，白雲隨即刪文重發，但已經被部分網友截圖流傳。

35歲白雲2016年與江俊霖結婚，去年傳出疑因夫家不滿她穿著性感，與丈夫因此感情生變秘密離婚，後來白雲出席寫真集簽名會，表示絕無此事，「無論以前他（江俊霖）和他家裡的人，和過去的前男友都很支持我的性感，也支持我做的事」，並表示支持她就等於愛她，否認婚變，並表示：「大家喜歡怎麼想就怎麼想吧」。

上月，白雲見台灣「MeToo」話題延燒，透露過去在地鐵也遇過有人惡意伸鹹豬手，對此她絕對不會隱忍，不是直接賞對方巴掌，就是拿身邊的東西砸向對方，她不介意因此被說EQ低，強調：「極端的自我保護是我從小就學會的事。如果不出手我才會氣自己一輩子，不讓自己後悔，這就可以了。」

近期，白雲曬出到馬來西亞海邊度假美照，知道香港因為颱風天氣不好，白雲放送自己穿著紅色比基尼照的「粉絲福利」，貼心說：「送給同樣窩在家中的你，藍天白雲大海」，還一時失手不小心曬出臀部幾乎要走光的照片，隨即刪文重發，粉絲也熱情回應說：「太美了！你的眼神、笑容和擺出的姿勢都好迷人」、「可否重post背面那張呢」、「支持白雲姐姐！樣靚身材正！」、「出水芙蓉」。

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